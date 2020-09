Norwegia gwarantuje zdrowe i szczęśliwe dzieciństwo. Polska w rankingu jakości życia wypada blado

Norwegia znajduje się w czołówce państw, które są w stanie zapewnić swoim najmłodszym obywatelom zdrowe i szczęśliwe dzieciństwo, podaje najnowszy raport „Świat zależności. Czynniki wpływające na jakość życia dzieci w krajach bogatych” (Worlds of Influence) autorstwa UNICEF-u. Na podium kraj fiordów wyprzedziły Dania i Niderlandy.

Badania biorą pod uwagę czynniki mające wpływ na dorastanie dzieci w bogatych i dobrze prosperujących państwach – Norwegia osiągnęła najwyższe wyniki w sześciu kategoriach, m.in. edukacji, opiece zdrowotnej i finansach, co daje w rankingu trzecie miejsce. W pierwszej dziesiątce zmieściły się jeszcze dwa kraje nordyckie: Finlandia i Szwecja. Polska natomiast wylądowała dopiero na 31. pozycji.

Z analiz wynika, że ​​12 proc. dzieci cierpi na depresję – pod tym względem kraj fiordów plasuje się na 22. miejscu, jak również na 16., jeśli chodzi o samobójstwa wśród 15-19-latków. 27 proc. norweskich dzieci w wieku od 5 do 19 lat ma nadwagę, co daje Norwegii 19. pozycję. Ogółem co trzecie dziecko w krajach bogatych jest otyłe lub ma nadwagę.