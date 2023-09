Norwegia chce zniwelować liczbę utonięć do zera. „Każde życie stracone w ten sposób to o jedno życie za dużo”

Norweskie władze obrały sobie za cel doprowadzenie bezpieczeństwa dróg do takiego poziomu, aby nie dochodziło na nich do wypadków śmiertelnych. Teraz rząd wprowadza również tzw. zerową wizję utonięć.

– Co roku wiele osób się topi. Jest to coś, co rząd traktuje poważnie. Dlatego obecnie podejmujemy działania i przyjmujemy cel braku zgonów w wyniku utonięć. Jedno życie stracone w ten sposób to o jedno życie za dużo – mówi minister ds. rybołówstwa Bjørnar Skjæran cytowany w komunikacie prasowym.