Nordycka wspólnota prania brudnych pieniędzy: władze walczą z przestępczością zorganizowaną

Økokrim, norweska jednostka zajmująca się przestępczością gospodarczą, alarmuje: w krajach nordyckich mamy do czynienia z transgraniczną współpracą piorących brudne pieniądze kryminalistów, mającą na celu przechytrzenie władz poszczególnych państw. Kto wyjdzie górą z tego pojedynku? Współpracujący nordcyccy przestępcy czy współpracujące nordyckie władze?

„Wyprowadzają gotówkę z kraju. Ma to na celu wprowadzenie dochodów z przestępstw do legalnej gospodarki” – oświadczył szef Økokrim, Pål Lønseth. W świetle „Cashing Out”, raportu przygotowanego przez międzynarodowy zespół nordyckich służb, władzom łatwiej śledzi się przepływy walut narodowych (na przykład norweskiej czy duńskiej korony) niż walut obowiązujących w wielu krajach (jak w przypadku Finlandii i euro). Jednak przestępcy, mimo tego, że na obszarze nordyckim funkcjonuje kilka różnych walut, całkiem dobrze sobie radzą. Przeszkodą nie do przeskoczenia nie jest dla nich też to, że transakcje gotówkowe są w krajach nordyckich coraz mniej popularne.