Celnicy z gigantyczną konfiskatą. To jedna z największych prób przemytu pieniędzy w Norwegii

W drugi weekend kwietnia pojazd z norweskimi tablicami rejestracyjnymi, w którym obecne były dwie osoby, został zatrzymany przez celników po wjechaniu na przejście graniczne we wschodniej Norwegii. W samochodzie funkcjonariusze znaleźli kilka plastikowych toreb zawierających stosy szwedzkich banknotów.

W workach znajdowało się sumie ok. 4,2 miliona koron szwedzkich. – Sposób przewozu pieniędzy i wuysokość kwoty wskazują, że za przemytem stoją zorganizowane siatki przestępcze – mówi dyrektor celny Øystein Børmer cytowany w komunikacie prasowym Tolletaten z 7 maja.

Konfiskata 4 milionów koron jest jedną z największych w historii Norwegii. Zgodnie z przeglądem prób przemytu pieniędzy przeprowadzonym przez Norweski Urząd Celny w ciągu ostatnich dziesięciu lat odnotowano tylko trzy konfiskaty walutowe na większą skalę: jeden z ok. 11 mln miał miejsce w 2016 roku, 30 mln koron przejęto w 2022 r. i 5 mln koron w zeszłym roku.

Skonfiskowano w sumie ok. 4,2 miliona koron szwedzkich.Źródło: Tolletaten/NTB/materiały prasowe

Tolletaten szacuje, że co roku do Norwegii przemyca się gotówkę o wartości kilku miliardów koron. Pieniądze te są często wykorzystywane do utrzymywania działalności kryminalnej lub popełniania nowych przestępstw, takich jak finansowanie terroryzmu lub zakup narkotyków i broni.