Nikt nie będzie stał pod oknem, by sprawdzić, czy ktoś przestrzega kwarantanny. Ale złamanie jej zasad słono kosztuje

- Obowiązek przebywania na kwarantannie wynika bezpośrednio z przepisów i nie jest nakładany na jednostkę ani przez policję, ani przez służby zdrowia - informuje policja w sierpniowym komunikacie prasowym. Policjanci nie kontrolują więc codziennie każdego, kto powinien przebywać na kwarantannie. Jednak jeśli odkryją, że dana osoba łamie jej zasady, wlepią mandat - nawet 20 tys. koron.

Przepisy dotyczące przestrzegania kwarantanny opierają się na zaufaniu. - Zakładamy, że podróżni zapoznają się z zasadami [kwarantanny - przyp. red.] i ich przestrzegają - stwierdza cytowana w komunikacie szefowa norweskiej policji, Benedicte Bjørnland. Dodaje także, że w demokratycznym kraju zadaniem policji nie jest śledzenie ruchów kadego mieszkańca. - Nie oznacza to jednak, że nie karzemy tych, którzy naruszają obowiązek kwarantanny - kwituje.

“Nikt mnie nie sprawdził”...

… i w zasadzie nie musi. Kwarantanna w Norwegii bardzo różni się od tej w Polsce, gdzie odizolowane osoby codziennie muszą meldować się w aplikacji Kwarantanna, czy też machać z okna stróżom prawa, by potwierdzić, że przebywają w domu. W kraju fiordów można wyjść na spacer czy po niezbędne zakupy, jednak należy pamiętać, by zachowywać dystans od innych osób. Nie wolno chodzić do pracy czy w miejsca, gdzie przebywa więcej ludzi, niezdozwolone są też podróże komunikacją miejską.