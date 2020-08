Kto może, niech pracuje z domu. Chodzi o mniejszą liczbę pasażerów w komunikacji miejskiej

- Praca zdalna prawdopodobnie będzie zalecana przez resztę roku, być może nawet dłużej, by nie obciążać transportu publicznego - powiedział na łamach norweskiej prasy szef Urzędu ds. Zdrowia (Helsedirektoratet).

Bjørn Guldvog w sierpniu na łamach VG skomentował obecną sytuację epidemiczną w kraju, a także to, jaki będzie ona miała wpływ na życie codziennie mieszkańców Norwegii, gdy skończy się lato. Szef Helsedirektoratet zwrócił uwagę, że kończy się sezon urlopowy, a to oznacza pełne obłożenie w komunikacji miejskiej, gdyż wielu pracowników do pracy dojeżdza właśnie zbiorkomem.

Nie musisz? Nie jedź

Guldvog stwierdził co prawda, że na razie ma pełnego obłożenia w transporcie zbiorowym w godzinach szczytu, jednak szef Helsedir nadal zaleca wszystkim, którzy mogą pracować w trybie home office, by go kontynuowali. Wszystko po to, by ograniczyć liczbę pasażerów w komunikacji miejskiej, żeby ci, którzy nie mają możliwości pracować zdalnie, mogli bez obaw o swoje zdrowie dojechać do pracy. Szef Urzędu ds. Zdrowia wymienił tu zwłaszcza nauczycieli czy pracowników przedszkoli. - To oni muszą mieć pierwszeństwo w komunikacji miejskiej w godzinach szczytu - stwierdził cytowany w VG.