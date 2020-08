Testy na norweskich lotniskach: kto zostanie zbadany pod kątem zakażenia koronawirusem?

W ubiegłym tygodniu, na największych norweskich lotniskach pojawiły się stacje wczesnego diagnozowania chorych na COVID-19. Pierwsza pojawiła się na Flesland w Bergen 9 sierpnia. Przyjezdni nie są pewni, czy poddanie się testom po przyjeździe do kraju fiordów jest obowiązkowe.

Zgodnie z zaleceniami Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), do poddania się diagnozie zachęcani są wszyscy, którzy przylecieli do Norwegii. Praktyka ma swoje odzwierciedlenie w działaniach stacji testowych na lotniskach w Bergen, Trondheim i Stavanger. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w Gardermoen, na którym wyznaczono grupy priorytetowe. – W pierwszej kolejności badamy podróżujących, którzy mają powody, by sądzić, że zostali zakażeni. Priorytetowo traktujemy również tych, którzy pochodzą z krajów czerwonych, mieli bliski kontakt z zainfekowaną osobą i/lub mają typowe objawy COVID-19 – czytamy w wytycznych stacji diagnostycznej w Gardermoen.

Z czerwonych państw na kwarantannę, z żółtych na testy

Pojawienie się stacji testujących na norweskich lotniskach nie jest jedyną zmianą w systemie walki kraju fiordów z COVID-19. W ubiegłym tygodniu, premier Erna Solberg zwróciła uwagę, że dotychczasowy podział na państwa zielone i czerwone, zostanie zmieniony na żółte i czerwone. Porównała to do sytuacji na drodze – żółte światło jest ostrzeżeniem, a nie zachęceniem do jazdy.



FHI twierdzi, że to właśnie obywatele żółtych państw powinni być badani w pierwszej kolejności. Instytucja zwraca uwagę, że podróżni z czerwonych krajów zostają skierowani na 10-dniową kwarantannę. W związku z tym, nie istnieje ryzyko, że rozniosą infekcję w norweskich miejscach publicznych.