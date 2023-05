Nie chcą pijaństwa w święto narodowe. Bergen będzie musiało ograniczyć sprzedaż alkoholu 17 maja?

Norweskie święto narodowe 17 maja (grunnlovsdagen) zbliża się wielkimi krokami. W ramach celebracji Dnia Konstytucji w kraju fiordów zawisną flagi, a na ulicach pojawią się mieszkańcy Norwegii, również w tradycyjnych strojach, którzy będą wiwatować i uczestniczyć w pochodach.

Dantejskie sceny w dzień konstytucji

W Bergen serwowanie alkoholu w restauracjach i pubach rozpoczyna się już o godzinie 7:00. W tym roku chcą to zmienić politycy Chrześcijańskiej Partii Ludowej (KrF). 3 maja partia wystąpiła do przewodniczącego rady miejskiej w Bergen z propozycją przesunięcia rozpoczęcia picia w święto narodowe do godziny 12:00, tak jak ma to miejsce od 30 lat w Oslo.