Parady, flagi, bunady i… hot-dogi: tak Norwegowie zwykle świętują 17 maja

17 maja to norweski Dzień Konstytucji. Tego dnia w całym kraju odbywają się zwykle uroczyste obchody. Wielu Norwegów przywdziewa strój narodowy i, wymachując flagą Norwegii, maszeruje w pochodzie organizowanym w swojej miejscowości w rytm orkiestrowej muzyki.

Coroczne obchody upamiętniają wydarzenie, do którego doszło ponad 200 lat temu, 17 maja 1814 roku – podpisanie Konstytucji Norweskiej w Eidsvoll. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa obchody święta państwowego przeniosą się do internetu. Sprawdźcie jednak, jak wnormalnych warunkach mieszkańcy kraju fiordów kultywują tradycję.

W 1814, po niemal 400 latach duńskich rządów na własnym terytorium, Norwegia zawiązała unię personalną ze Szwecją. Ostateczną suwerenność Norwegia odzyskała jednak dopiero w 1905 roku. Wówczas została zniesiona unia ze Szwecją. Niemniej jednak norweski grunnlovsdagen obchodzony jest na pamiątkę wydarzenia, które miało miejsce 17 maja 1814 roku. W 1814 roku w Eidsvoll spotkało się 120 reprezentantów urzędników miast, prowincji i jednostek wojskowych, by wspólnie stworzyć Konstytucję. Zgromadzenie Konstytucyjne uchwaliło ją ostatecznie 16 maja, a podpisało – 17 maja 1814 roku. Opracowaną wówczas Konstytucję uważa się za jedną z najbardziej liberalnych w tamtych czasach na świecie. Wiele z poruszonych w niej tematów jest nadal aktualnych i stanowi wyzwanie w kategoriach takich jak prawa człowieka, równość czy demokracja. Norwegowie, tworząc Konstytucję, inspirowali się Deklaracją Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki i Francuską Konstytucją. Swój dokument oparli na trzech zasadach: podziału władzy, ochrony praw obywatelskich i suwerenności narodu. Jednym z jej postanowień było wprowadzenie ograniczonej i dziedzicznej monarchii, w której król sprawuje swoją władzę przez rząd, a parlament (Storting) ustanawia prawo i przydziela fundusze.

Storting po raz pierwszy Święto 17 Maja obchodził w 1836 roku, a pierwszy pochód z udziałem dzieci miał miejsce w 1870 r. Od 1906 r. tego dnia Rodzina Królewska gromadzi się corocznie na balkonie Pałacu Królewskiego w centrum Oslo, aby machać do osób maszerujących w pochodzie. Norweska Konstytucja okazała się być trwalszą niż inne konstytucje sporządzone w tym samym czasie w Europie. Obowiązuje do dziś. I chociaż od jej powstania wprowadzono ponad 400 poprawek (ostatnia zmiana z 19 czerwca 1992 r.), jej pierwotny kształt pozostał niezmieniony.

Wielu Norwegów z okazji 17 maja stroi się w barwy narodowe – do odświętnych ubrań przypinane są czerwono-biało-niebieskie wstążki i kotyliony lub plakietki z flagą. Część osób decyduje się również na wybór stroju ludowego (bunadu), których kolory i wzory różnią się, w zależności od regionu – jest ich ponad 200 różnych rodzajów.

W ciągu dnia w norweskich miejscowościach organizowane są uroczyste parady w rytm orkiestrowej muzyki. Maszerujący wznoszą okrzyki: „Niech żyje 17 Maja!”. Pochodom towarzyszą też tłumy obserwatorów. Największa parada odbywa się w Oslo – co roku bierze w niej udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Tego dnia nie może też zabraknąć atrakcji dla dzieci. Po pochodach, w których najmłodsi także biorą udział, czekają na nich różne atrakcje – gry, zabawy i konkursy na świeżym powietrzu. 17 Maja nie może się też obejść bez dobrego jedzenia: wśród dzieci popularne są kiełbaski w bułce ( pølse i brød ) i lody, podczas gdy dorośli wybierają dania z grilla czy tradycyjną kaszę ze śmietaną. Do popularnych słodkości należą też różnego rodzaju ciasta i ciasteczka, konieczne przystrojone borówkami, jagodami, truskawkami i malinami lub lukrem.

Jak przygotować się na święto?

Obchody 17 Maja w Norwegii należą do naprawdę ciekawych doświadczeń. Szykując się na spędzenie tego dnia po raz pierwszy, warto mieć na uwadze kilka przydatnych wskazówek.



Wstań wcześnie



Obchody w Norwegii rozpoczynają się wcześnie – błędem byłoby „zaspać” na poranne uroczystości. Tego dnia należy więc zapomnieć o długim wylegiwaniu się w łóżku.



Weź ze sobą flagę



Norweska flaga jest bardzo istotną częścią obchodów, a świąteczny zestaw jest bez niej niepełny. Nie ma jednak powodów do obaw – jeśli zapomnimy kupić ją odpowiednio wcześniej, 17 Maja będzie można znaleźć ją niemal wszędzie – od lokalnych supermarketów do sklepów dyskontowych.