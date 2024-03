Nastoletni czarodzieje i Wielkanoc? Kościół w Norwegii zaprasza na maraton filmowy z Harrym Potterem

Czy Wielkanoc i Harry Potter idą w parze? Chociaż wielu duchownych potępia istnienie cyklu książek autorstwa J.K. Rowling z uwagi na tematykę związaną z magią, innego zdania jest wikariuszka Sunniva Gylver z parafii Fageborg w Oslo. Już ósmy rok z rzędu zaprasza wiernych na wielkanocne obchody, których motywem przewodnim są kultowe przygody małego czarodzieja.

Gylver, która pełni obecnie rolę proboszcza, w 2017 roku wprowadziła do stołecznego kościoła PotterPåske, wielkanocne święto z elementami słynnej serii literackiej o Harrym Potterze. Jej zdaniem ceremonie takie jak chrzest czy ślub wiążą się z miłością i celebracją, a miłość, która skłania do poświęcenia i dzięki temu jest silniejsza niż wszystko inne, stanowi wspólny wątek zarówno w Biblii, jak i w historii o nastoletnim czarodzieju.

Maraton filmowy w kościele

Jak właściwie mają wyglądać Święta Wielkanocne z Harrym Potterem w parafii Fageborg? To 8 filmów w ciągu 2 nocy, duży ekran, dobry dźwięk, mnóstwo młodych ludzi, nabożeństwo, muzyka, warsztaty i wiele więcej. Od wieczoru w Niedzielę Palmową do wtorkowego poranka w tygodniu wielkanocnym osoby w każdym wieku są mile widziane, aby uczestniczyć w maratonie kinowym z wielkanocną oprawą. Wszyscy 13-latkowie z parafii otrzymują nawet zaproszenie pocztą, jak miało to miejsce w przypadków czarodziejów, którzy mieli rozpocząć naukę w Hogwarcie.