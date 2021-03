Najmniejszy napływ imigrantów do Norwegii od niemal dwóch dekad. Najliczniejszą grupą wciąż Polacy

Na początku 2021 r. w Norwegii mieszkało 800 100 imigrantów i chociaż to o 9 600 więcej niż rok wcześniej, wzrost liczby nowo osiedlonych obcokrajowców w kraju fiordów okazał się w ciągu minionych dwunastu miesięcy najniższy od 2002 roku, informuje najnowszy raport Centralnego Biura Statystycznego (SSB). Z takim wynikiem imigranci stanowią obecnie 14,8 proc. norweskiej populacji.

Jeśli chodzi o podział na narodowości, najwięcej w 2020 roku przybyło Polaków − w ubiegłym roku nad fiordami zarejestrowano prawie 1000 mieszkańców pochodzących z Polski więcej niż rok wcześniej − i to właśnie polscy imigranci wciąż stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców rezydentów w Norwegii. Obecnie to 102 tys. osób.

Oslo bez największego odsetka cudzoziemców

Według statystyk SSB w 2020 roku całkowita populacja Oslo wzrosła o 3500 osób w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie liczba imigrantów zmniejszyła się o nieco ponad 450 osób i wynosi teraz około 177 tys. mieszkańców, co stanowi nieco ponad 25 proc. populacji Oslo. Stołeczne dzielnice, w których więcej niż jedna trzecia ludności to imigranci, to Stovner (39 proc.), Søndre Nordstrand (37 proc.), Alna (37 proc.) i Grorud (36 proc.).