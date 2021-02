Potrzebują pracowników sezonowych: miejsce imigrantów mają zająć Norwegowie na zasiłku

zasiłek

zasiłek

Jak stwierdzono w komunikacie , dla wielu pobierającychdla bezrobotnych (dagpenger) podjęcie pracy w rybołówstwie czy rolnictwie będzie zwyczajnie nieopłacalne. Powód jest taki, że stawka zasiłku dla bezrobotnych obliczana za każdą przepracowaną godzinę może być wyższa niż wynagrodzenie godzinowe, które dane osoby otrzymają jako pracownicy sezonowi. Aby więc zwiększyć podaż siły roboczej w danych sektorach, rządzący proponują tymczasowy program, w ramach którego osoby pobierające dagpenger, które zatrudnią się jako pracownicy sezonowi, będą mogły zachowaćza połowę przepracowanych godzin wpisanych w karcie meldunkowej (meldekort). W praktyce oznacza to, że więcej zyskają ci, którzy podejmą pracę w rolnictwie lub rybołówstwie, czytamy w informacji prasowej.Ministerstwo Pracy przedstawi rozporządzenie nowelizujące, które obowiązuje do 1 października 2021 r. dla rolnictwa i do 1 czerwca dla rybołówstwa.