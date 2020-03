15 procent norweskiej populacji to imigranci. Ostatnio przyjechało najwięcej Polaków

Wciąż dużo Syryjczyków

Mimo że, oprócz Polonii, to mniejszości z Litwy, Szwecji czy Syrii mogą się pochwalić największą reprezentacją nad fiordami, to drugą za Polakami grupą etniczną najtłumniej przybyłą do Norwegii na przestrzeni ostatniego roku są Hindusi.



Zgodnie ze statystykami do kraju fiordów przeniosło się wówczas z Indii 1600 osób. Norwegia nadal cieszy się popularnością wśród Syryjczyków, których do swoich rodaków w kraju fiordów od 2019 roku dołączyło 1200, oraz Filipiny (1000 osób).