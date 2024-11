Najładniejszy i najbrzydszy nowy budynek w Norwegii. Co wybrać z listy „architektonicznych buntowników”? [GŁOSOWANIE CZYTELNIKÓW]

Arkitekturopprøret chce, by nowo projektowane obiekty wkomponowywały się w otoczenie. stock.adobe.com/licencja standardowa

Już po raz czwarty sympatycy Arkitekturopprøret, tradycjonalistycznego ruchu społecznego walczącego z nowoczesnym stylem skandynawskim w architekturze, chcą wyłonić zwycięzcę w kategoriach najładniejszej i najbrzydszej nowo powstałej budowli w Norwegii. Którzy kandydaci powinni wygrać? Zapraszamy do alternatywnego głosowania.

„W Norwegii istnieje wiele nagród mających na celu uhonorowanie dobrej architektury. Ich wspólną cechą jest to, że zwycięzców wybierają architekci i inne osoby z branży. Według naszej wiedzy nie ma nagrody, w której decydowałoby społeczeństwo. Nie oddaje się głosu opinii publicznej” – można przeczytać na oficjalnej stronie Arkitekturopprøret.

A wola szerokiej opinii publicznej też winna zostać wyrażona, uważają „architektoniczni buntownicy” (słowo „Arkitekturopprøret” można przetłumaczyć „bunt architektoniczny”), skoro krytykowane i chwalone obiekty przynależą w dużej mierze do przestrzeni publicznej (konkurs nie obejmuje domów jednorodzinnych i hytt, a więc tych budynków, o których wyglądzie mogły decydować pojedyncze rodziny tworzące coś na własny użytek).

Urok zdechłego wieloryba

Arkitekturopprøret chce, by nowo projektowane obiekty harmonijnie wkomponowywały się w otoczenie i były budowlami „na ludzką skalę” (i czasami przez to stawia na piedestał budynki, delikatnie mówiąc, bardzo niepozorne). Zwolennicy tego ruchu cenią cegłę i drewno i mają alergię na beton. Mówią głośne „nie!” jednolitym, ich zdaniem monotonnym, fasadom. Bywają bezlitośni (jeden z tegorocznych nominowanych został na przykład przez nich porównany do zdechłego wieloryba).