Jest cały z drewna i powstał zaledwie w rok: biurowiec w Kristiansand okrzyknięty najlepszym w swoim typie

Lumber 4 to budynek biurowy w Kristiansand, który stanowi jednocześnie przykład pierwszego i największego tego typu komercyjnego obiektu w południowej Norwegii wykonanego z drewna konstrukcyjnego. W tym roku został okrzyknięty najlepszym biurowcem.

Za projektem stoi Oslotre Architecture & Construction Technology, a zwycięzcą kategorii Best Office Building of the Year Lumber 4 został w ramach przyznawania corocznych nagród Architizer A+.