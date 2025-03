Nad fiordy przybędzie ponad 15 000 uchodźców. Te norweskie gminy przyjmą ich najwięcej

Molde to jedna z norweskich gmin, która zadeklarowała najwięcej miejsc dla uchodźców. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norweskie władze obniżają szacunki dotyczące liczby uchodźców, którzy mają trafić do kraju fiordów w tym roku. Gminy będą w stanie przyjąć większość przybywających.

Urząd ds. Integracji i Różnorodności (IMDi) ma nadzieję znaleźć w tym roku miejsce dla 18 900 uchodźców w norweskich gminach. Liczba ta została skorygowana w dół w stosunku do poprzedniego szacunku wynoszącego 18 900. Szacuje się, że około 13 100 osób poszukujących schronienia w Norwegii mają stanowić Ukraińcy objęci ochroną zbiorową.

Oslo, Bergen i Kristiansand to gminy, które najprawdopodobniej przyjmą najwięcej uchodźców w 2025 roku. Oslo zgadza się osiedlić 850 osób, Bergen 400, Kristiansand 385, Bodø i Tromsø po 250 osób, a Molde 235.

Dane z gmin pokazują, że istnieje możliwość osiedlenia 15 400 uchodźców, co stanowi nieco mniej niż wnioskowano, pisze IMDi w komunikacie prasowym. Obecnie do Norwegii przybywa mniej uchodźców niż w ostatnich latach, ale nadal istnieje ogromna potrzeba osiedlania ich.

W tym roku wzrasta liczba dzieci przybywających do kraju fiordów bez rodziców. Ponieważ gminy zdecydowały się przyjąć mniejszą liczbę osób, niż wnioskował IMDi, może to oznaczać, że większa liczba nieletnich bez opieki będzie musiała pozostać w ośrodkach recepcyjnych i opiekuńczych dłużej.

Rekord wskutek wojny

Oczekiwane zapotrzebowanie na miejsca do osiedlenia to wyliczenie składające się z trzech głównych czynników: spodziewanej liczby uchodźców, którzy przybędą do Norwegii, tych, którym zostanie przyznane miejsce zamieszkania, oraz liczby uchodźców transferowych ustaloną przez Storting.