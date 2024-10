Polska będzie drugą Norwegią? Nad Wisłą powstają Centra Integracji Cudzoziemców

To jest projekt jeszcze poprzedniego rządu: projekt pilotażowy 2021 rok. Natomiast ta sama koncepcja centrów we wszystkich miastach wojewódzkich czy we wszystkich regionach byłych województw to jest koncepcja, którą my żeśmy odziedziczyli. Kiedy ja to zobaczyłem, stwierdziłem: kurczę, no PiS rzeczywiście coś fajnego zaproponował~ dr hab. Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji na łamach Polsat News.