Norwegia coraz mniej przychylna uchodźcom? Kolejna redukcja liczby przyjęć

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Norwegia przyjmowała ponad 30 tys. uchodźców rocznie. Mimo prognozowanej redukcji liczby w 2025 roku, kraj wciąż stoi przed wyzwaniem zapewnienia schronienia blisko 19 tys. uchodźcom.

Szczególna troska o dzieci bez opieki

W nadchodzącym roku planuje się osiedlenie 750 nieletnich uchodźców bez opieki, co stanowi priorytet dla IMDi. Ta grupa wymaga szczególnego wsparcia i opieki, dlatego norweskie władze apelują do gmin o zwiększoną gotowość do ich przyjęcia.



W latach 2022 i 2023 każdego roku do Norwegii przyjmowano ponad 30 tys. uchodźców. Jak dotąd w tym roku jest to nieco poniżej 23 tys. Zdecydowana większość pochodzi z Ukrainy. W 2025 roku łączna liczba uciekających do Norwegii przed wojną nie powinna przekroczyć 18,9 tys. osób.