Na wszelki wypadek? Władze proponują wydłużenie kwarantanny hotelowej do listopada

Wielu naszych czytelników zwraca uwagę, że kwarantanna w hotelu może oznaczać ryzyko zakażenia koronawirusem. Ludzie gromadzą się bowiem np. przy stanowiskach do parzenia kawy czy herbaty, a zestawy śniadaniowe zostawia się na podłodze pod drzwiami./ zdję stock.adobe.com/standardowa/DragonImages

Przepis nakazujący poddanie się kwarantannie hotelowej po przybyciu do Norwegii nadal obowiązuje. Władze jednak już teraz chcą ustanowić podstawę prawną, by móc przedłużyć jego obowiązywanie. Do Stortingu trafił wniosek w tej sprawie.

Reklama

9 kwietnia Ministerstwo Sprawiedliwości wydało komunikat , w którym informuje, że rząd złożył w parlamencie wniosek o wydłużenie programu kwarantanny hotelowej od 1 lipca do 10 listopada 2021.

Na wszelki wypadek Resort informuje jednak, że nie oznacza to od razu, że rzeczywiście tyle czasu kwarantanna hotelowa będzie obowiązywać podróżnych przybywających do Norwegii. To raczej pozostawienie otwartej furtki, w razie gdyby sytuacja epidemiczna się pogorszyła, a co za tym idzie, konieczne byłoby kontynuowanie surowych środków kontroli zakażeń.



- Propozycja nie oznacza, że ​​przepisy dotyczące hoteli kwarantanny z całą pewnością będą obowiązywać po 1 lipca. [...] Proponowane przedłużenie nie zmienia długości pobytu osób wyjeżdżających do hotelu kwarantanny ani czasu trwania kwarantanny - informuje resort.

Hotele kwarantanny nadal obowiązują Każdy podróżny, oprócz tych objętych wyjątkiem , po przybyciu do Norwegii musi poddać się obowiązkowej kwarantannie hotelowej w miejscu przekraczania granicy.

Na kwarantannę podróżnych kierują służby. Transport do danego hotelu organizuje gmina. Kwarantanna hotelowa jest płatna - 500 NOK z dobę - w kwotę wliczono wyżywienie.





To jeden z wielu komentarzy odnoszących się krytycznie do kwarantanny hotelowej. facebook MojaNorwegia

Z kwarantanny hotelowej zwalnia np. udowodnienie służbom, że podróż była niezbędna. Jeśli jednak nie można tego udokumentować, podróżny musi pozostać w hotelu kwarantanny przez cały okres jej trwania lub do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż siedem dni po przybyciu do Norwegii.



Ostateczna decyzja o tym, czy podróż można uznać za niezbędną, zawsze należy do służb na granicy.

Przebywacie na kwarantannie w hotelu? Wysyłajcie do nas relacje i zdjęcia, zamieścimy je na naszej stronie! redakcja@mojanorwegia.pl lub facebook MojaNorwegia.pl