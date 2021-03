Nowe wymogi na granicy: trzeba zrobić kolejny test i poczekać na wyniki. Inaczej grozi nawet deportacja z Norwegii

Na wyniki testu antygenowego zazwyczaj czeka się około pół godziny. Zdjęcie poglądowe z kontroli na granicy w Europie. stock.adobe.com/licencja standardowa

28 marca norweski rząd jeszcze bardziej zaostrzył wymogi, jakie trzeba spełnić, by dostać się do Norwegii. Od 1 kwietnia poza tym, że – jak do tej pory – wszyscy podróżujący muszą mieć ze sobą test na obecność koronawirusa, który ma mniej niż 24 godziny – po wykonaniu kolejnego na granicy muszą też poczekać na miejscu na wynik.

Tym razem rygorystyczne zasady dotyczą również obywateli kraju fiordów wracających z zagranicy, którym co prawda nie będzie można odmówić wjazdu, jeśli nie spełnią tego wymogu, ale muszą się oni liczyć z możliwością nałożenia na nich kary finansowej. Cudzoziemców natomiast służby mogą deportować lub ukarać mandatem.

Niecierpliwość będzie karana Od północy ze środy na czwartek po przybyciu na granicę lub lotnisko każdy nie dość, że musi okazać test wykonany maksymalnie dobę wcześniej, musi także wykonać kolejny na miejscu – zwykle najszybszy, na antygen – i poczekać na rezultaty. Ci, którzy opuszczą stację testową przed uzyskaniem odpowiedzi, mogą zostać ukarani grzywną. Zazwyczaj czeka się około pół godziny.

– Wprowadzamy tę zasadę, aby wyeliminować możliwość, że ktoś z pozytywnym wynikiem testu będzie podróżował dalej – mówi cytowana w komunikacie rządowym minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland. Według ministra zdrowia i opieki, Benta Høie, ważne jest z kolei, aby osoby, które uzyskają wynik pozytywny, jak najszybciej udały się na izolację. Wówczas gminy powinny zorganizować profesjonalny transport dla tych, którzy nie jadą do hoteli na kwarantannę, jeśli nie korzystają z własnego pojazdu.