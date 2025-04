Mocna korona szwedzka nie zniechęca Norwegów. Masowo ruszyli na wielkanocne zakupy przy granicy

Norwegowie wciąż wolą zakupy w Szwecji. Trygve - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

Chociaż korona szwedzka jest obecnie najsilniejsza w stosunku do norweskiej w skali ostatnich pięciu lat, mieszkańcy Norwegii masowo udawali się na przedwielkanocne zakupy do skandynawskiego sąsiada.

17 kwietnia szwedzka osiągnęła rekordową wartość. W Wielki Czwartek jedna korona szwedzka kosztowała 1,09 korony norweskiej. Dla porównania tego samego dnia w 2024 r. było to 1,01 korony norweskiej.

Nie zniechęciło to konsumentów, którzy czekali w kilometrowych korkach przy przejściu granicznym, by odwiedzić supermarkety w Szwecji. Jak dowiedzieli się norwescy dziennikarze, którzy rozmawiali z niektórymi klientami, zakupowicze twierdzą, że i tak zaoszczędzili sporo pieniędzy.

Dwa razy większy ruch

Starszy wykładowca z Uniwersytetu Østfold, Asbjørn Pedersen, uważa, że ​​Norwegowie wolą handel transgraniczny od handlu lokalnego, mimo że może on nadwyrężyć ich portfele. Twierdzi, że na kurs waluty w krótkim okresie wpływa kilka czynników. – Korona norweska obecnie traci na wartości. Wynika to z poziomu cen i cen ropy naftowej, a także z różnicy w stopach procentowych w stosunku do krajów zagranicznych – mówi w komentarzu dla NRK.