Norwegowie coraz częściej kupują poza krajem. Handel za granicą wart miliardy

W 2024 roku Norwegowie wydali na jednodniowe wyjazdy zagraniczne 11 mld NOK. To wzrost o 18 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, wynika z najnowszych danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB).

Badacz Guro Henriksen podkreśla, że wzrost jest wyraźny zarówno pod względem liczby wyjazdów, jak i wydatków na osobę. Mieszkańcy Norwegii odbyli w sumie ponad 5,1 mln jednodniowych podróży, czyli o 424 tys. więcej niż w 2023 roku. Średnie wydatki na jedną podróż wzrosły do 2145 NOK, co oznacza podwyżkę o 165 NOK.

Szwedzi obniżyli akcyzę, Norwegowie skorzystali

Największy wzrost odnotowano w zakupach paliwa. W 2024 roku Norwegowie wydali na ten cel 371 mln NOK. W 2023 roku były to 124 mln NOK. Oznacza to wzrost o blisko 200 proc. Przyczyniła się do tego decyzja szwedzkiego rządu o obniżeniu akcyzy na paliwo na początku 2024 roku. W Szwecji cena litra benzyny 95 oraz oleju napędowego wynosiła średnio 18,10 NOK. W Norwegii wartości wynosiły odpowiednio 22,09 oraz 21,04 NOK.



Norwegowie chętnie kupowali również snus i wyroby tytoniowe. Łącznie przeznaczono na nie 1,2 mld NOK. Ponad połowa tej sumy przypadła na snus, a reszta na papierosy i tytoń.