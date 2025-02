Mieszkańcy Norwegii zarabiają więcej. Tak zmieniły się pensje w ciągu roku

Wysoki wzrost pensji to zasługa m.in. branży nieruchomości i budownictwa. Fot. Pixabay

Średnia miesięczna pensja w Norwegii wzrosła od listopada 2023 do listopada 2024 roku o 5,3 proc. Odpowiada to podwyżce o około trzy tys. NOK. Największy wzrost odnotowano w sektorze prywatnym. Sektor publiczny zanotował niższą dynamikę wynagrodzeń, co jest efektem konfliktu pracowniczego w administracji państwowej.

W listopadzie 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto na pełny etat wynosiło 59 370 NOK, co oznacza wzrost o 3 010 NOK w stosunku do roku poprzedniego. Jak wskazuje Tonje Køber, szefowa sekcji w Centralnym Biurze Statystycznym (SSB), dynamika wzrostu wynagrodzeń osłabła w porównaniu do poprzedniego roku zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.



Najwyższy wzrost płac odnotowano w sektorze prywatnym (5,7 proc.), natomiast najniższy – w administracji państwowej (3,6 proc.). Konflikt w sektorze publicznym doprowadził do opóźnień w wypłatach wynagrodzeń wynikających z układów zbiorowych na 2024 rok, co wpłynęło na ogólną dynamikę wzrostu płac.

Najlepiej opłacalne branże i zawody w Norwegii Największy wzrost wynagrodzeń odnotowano w branży nieruchomości (7,8 proc.), gdzie na wzrost zarobków znacząco wpłynęli pośrednicy nieruchomości. Wysoki wzrost pensji miał także miejsce w budownictwie, zwłaszcza w sektorze robót infrastrukturalnych. Dobrą sytuację finansową odnotowały również branże hotelarska i gastronomiczna, co wynikało z niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej.



Najwyższą procentową podwyżkę wynagrodzeń odnotowali instruktorzy sportowi i elektrycy, których pensje wzrosły odpowiednio o 8,7 proc. i 7,0 proc.. W ujęciu nominalnym największy wzrost wynagrodzeń dotyczył dyrektorów zarządzających, którzy otrzymali średnio 5,8 tys. NOK więcej niż rok wcześniej.

Zmiana wynagrodzeń w Norwegii z rozróżnieniem na branżę.Il. SSB

Najgorzej opłacalne sektory w Norwegii Najwolniejszy wzrost wynagrodzeń dotyczył administracji publicznej, obrony narodowej oraz systemu zabezpieczeń społecznych, co jest bezpośrednio związane z konfliktem pracowniczym. Niską dynamikę wzrostu wynagrodzeń odnotowano również w sektorze wydobywczym, gdzie podwyżki były niższe niż w poprzednich latach.



Luka płacowa między kobietami a mężczyznami nieznacznie się zwiększyła, głównie w wyniku stagnacji w administracji państwowej, gdzie zatrudnionych jest wiele kobiet. W sektorze komunalnym odnotowano jednak pozytywny trend – kobiety zarabiały tam w 2024 roku 94,8 proc. średniego wynagrodzenia mężczyzn, co stanowi poprawę o 0,3 punktu procentowego.