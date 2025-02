Mieszkanie w Norwegii na wagę złota? Dane nie pozostawiają złudzeń

Najnowszy raport przygotowany przez Husbanken (Bank Mieszkaniowy) ujawnia rosnące trudności na norweskim rynku wynajmu nieruchomości. Z powodu ograniczonej liczby dostępnych mieszkań coraz więcej osób znajduje się na liście oczekujących na lokale komunalne. Z kolei osoby z trudnościami finansowymi mają coraz większe problemy z regulowaniem czynszu.

Według stanu na luty 2025 roku w Norwegii około milion osób wynajmuje mieszkania. Największą grupę najemców stanowią osoby mieszkające samotnie, a także samotne rodziny oraz imigranci. Cały rynek wynajmu obejmuje około 600 tys. mieszkań, z czego aż 70 proc. należy do tzw. małych właścicieli. Mieszkania wynajmowane przez profesjonalne firmy stanowią 13 proc. rynku, natomiast lokale komunalne – 17 proc. W ostatnich latach popyt na wynajem znacząco wzrósł, podczas gdy podaż mieszkań nie nadąża za zapotrzebowaniem. Do tej sytuacji przyczynia się m.in. duża liczba uchodźców z Ukrainy oraz trudności finansowe wielu dotychczasowych mieszkańców, które utrudniają im zakup własnego lokum.

Tak podrożały domy i mieszkania w Norwegii

W okresie od IV kwartału 2023 do IV kwartału 2024 roku ceny nowych mieszkań wzrosły o 3,4 proc. W porównaniu jednak do III kwartału 2024 roku, odnotowano spadek o 0,4 proc. Ceny nowych mieszkań w blokach i domach wielorodzinnych wzrosły o 4,5 proc. w skali roku. W porównaniu do III kwartału 2024 r. pozostały niemal na tym samym poziomie, notując jedynie niewielki wzrost o 0,3 proc. Nowe domy jednorodzinne podrożały o 0,9 proc. w ciągu roku. Natomiast w zestawieniu z III kwartałem 2024 r. ich ceny spadły o 1,0 proc.



Indeks cen nieruchomości używanych wykazał wzrost o 3,9 proc. dla domów jednorodzinnych, 5,5 proc. dla domów wielorodzinnych oraz 6,1 proc. dla mieszkań w blokach w okresie od IV kwartału 2023 r. do IV kwartału 2024 r.