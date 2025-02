Zarabiający w Norwegii z podwyżką? Związkowcy stawiają sprawę jasno

Norweska Konfederacja Związków Zawodowych (LO) przedstawiła swoje postulaty na nadchodzące negocjacje płacowe. Kluczowym żądaniem jest zwiększenie siły nabywczej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem grup nisko opłacanych oraz równości wynagrodzeń.

Liderka LO, Peggy Hessen Følsvik, zwraca uwagę na dobrą kondycję przemysłu i możliwość wynegocjowania solidnych podwyżek. – Przemysł prosperuje znakomicie. Istnieje przestrzeń na dobre porozumienie płacowe, które przełoży się na zwiększenie siły nabywczej pracowników – podkreśla Hessen Følsvik. – Należy nam się odpowiednia część zysków. To takie proste.



Według danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB), w ubiegłym roku udział wynagrodzeń w całkowitej wartości wytworzonej w przemyśle wynosił 72 proc. Jest to znacznie mniej niż historyczna średnia, która od 1970 roku wynosiła 81 proc. Oznacza to, że większa część dochodów trafia do właścicieli firm, a nie do pracowników.