Mieszkańcy Norwegii najbardziej narażeni na fake newsy wśród Skandynawów. Prawie połowa trafia na dezinformację w sieci

Norwegowie są bardziej narażeni na fałszywe wiadomości w mediach społecznościowych niż ich nordyccy sąsiedzi. 48 proc. uczestników badania przyznało, że w ciągu ostatniego roku zdarzyło im się trafić na fake newsy w popularnych aplikacjach. Najczęściej to młodzi dorośli w wieku od 18 do 34 lat.

Wynika to z raportu Digital Consumer Trends 2024, który w tym tygodniu opublikowała firma Deloitte. Zgodnie z nim Norwegowie czytają wiadomości w internecie i na urządzeniach mobilnych częściej niż pozostali mieszkańcy Skandynawii.

Wspomniany wynik 48 proc. stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2023, kiedy to taką odpowiedź wskazało 36 proc. ankietowanych. Sprawia on, że Norwegia jest krajem w Europie, w którym najwięcej mieszkańców spośród siedmiu państw objętych badaniem zgłosiło kontakt z fake newsami. Sondaż przeprowadzono także w Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii i we Włoszech.