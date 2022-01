„To nie byłem ja”: Breivik odcina się od przemocy i wyrzeka się winy za masakrę z 22 lipca

Odpowiedzialny za największą masakrę w Norwegii w czasie pokoju Anders Breivik 18 stycznia pojawił się na rozprawie o zwolnienie warunkowe. W czasie przemówienia wykonał nazistowski gest i próbował wyrzec się odpowiedzialności za dokonaną przez siebie zbrodnię, tłumacząc, że organizacja, do której należał, zrobiła mu pranie mózgu.

W osobistym oświadczeniu skierowanym do sędziego terrorysta zaproponował kilka alternatywnych rozwiązań dotyczących możliwości zwolnienia go z więzienia. – Jestem zbrodniarzem wojennym. Myślę, że nie mogę mieszkać nigdzie indziej w Norwegii niż na Svalbardzie – powiedział Breivik. Wcześniej zaproponował, żeby pozbawić go obywatelstwa norweskiego, deportować z Norwegii lub umieścić w areszcie domowym. W jego mniemaniu warunkiem skrócenia kary miałoby być nakazanie przez sąd, by zrezygnował z ambicji politycznych.