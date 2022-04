Latem prąd na północy Norwegii będzie darmowy? Tymczasem południe czekają rekordowe wydatki

Podczas gdy południowa Norwegia przygotowuje się na rekordowo wysokie ceny energii elektrycznej i najdroższe lato w historii, mieszkańcy północnej części kraju fiordów mogą korzystać z najtańszego prądu w Europie. Jeśli spełni się jeden ze scenariuszy, w czerwcu i lipcu będzie on za darmo.

Chociaż Norwegia Południowa ma dobre warunki wodne i wiatrowe, nie jest w stanie przetransportować energii. Do tego słaba zdolność przesyłowa doprowadziła tej zimy do 16-krotnie wyższych cen prądu na południu niż w Norwegii Północnej.

Korzystne stawki za prąd na północy Norwegii utrzymają się przez całe lato. W rzeczywistości energia elektryczna może być tak tania, że ​​momentami mieszkańcy regionu będą mogli korzystać z niej bezpłatnie. Najbardziej prawdopodobne będzie to od końca czerwca do początku lipca.

Według Statnett północna Norwegia produkuje do 28 terawatów (TW) energii rocznie, ale zużywa tylko 20 TW. Duża część tej nadwyżki energii jest wysyłana do Szwecji. Aby prąd wyprodukowany na północy mógł trafić do południowej części kraju fiordów, przyczyniając się w ten sposób do zniwelowania różnic cenowych, potrzebna będzie lepsza sieć elektroenergetyczna.