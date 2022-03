Najwyższa cena prądu w tym roku: na południu 16 razy drożej niż na północy Norwegii

Zgodnie z nowymi danymi giełdy energii elektrycznej Nord Pool 7 marca w południowo-wschodniej Norwegii odnotowano najwyższe ceny prądu jak dotąd w roku. Maksymalna stawka za energię elektryczną wzrosła do prawie 5 koron za kilowatogodzinę. Do tego dochodzą opłaty, czynsz sieciowy i dopłaty od firm energetycznych.

Przyszłość jest niepewna

Tor Reier Lilleholt, analityk ds. energii w Volue Insight, powiedział E24 na początku tego tygodnia, że oprócz wojny na Ukrainie ​​chłodniejsza pogoda i słabe wiatry przyczyniły się w ostatnim czasie do wzrostu cen prądu. Uważa, że ​​w nadchodzącym czasie będą one nadal wysokie, ale zaznaczył, że trudno przewidzieć, co się stanie.