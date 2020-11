Łamanie kwarantanny w Norwegii się nie opłaca. Przekonali się o tym Polacy

Coraz więcej przykładów pokazuje, że nieprzestrzeganie środków ostrożności zapobiegających rozprzestrzenianiu się infekcji covid-19 w Norwegii potrafi słono kosztować, a nawet wiązać się z pozbawieniem wolności. Od wprowadzenia bardziej restrykcyjnych środków dla przyjezdnych w kraju fiordów przekonało się o tym m.in. dwóch Polaków, których przypadki zostały opisane w norweskiej prasie.

Od pierwszych dni listopada osoby przybywające do Norwegii z krajów ze zbyt wysokim odsetkiem zakażeń, oznaczonych na mapie FHI na czerwono, nawet w celach zarobkowych obowiązuje 10-dniowa kwarantanna . Za jej złamanie grożą wysokie mandaty opiewające nawet na 20 tys. koron. Taką karę finansową poniesie polski pracownik z Gol w Hallingdal, który nie poddał się kwarantannie wjazdowej. Mężczyzna tłumaczył policji, że nie wiedział, że ​​takie zasady mają obecnie zastosowanie, pisze Hallingdølen.

15 listopada policja poinformowała natomiast o Polaku, który po przylocie na lotnisko Torp odmówił poddania się kwarantannie. Jak napisali na Twitterze funkcjonariusze, mężczyzna był pijany, wulgarny i nie miał zamiaru dostosowywać się do żadnych środków kontroli. Zamiast w ratuszu w Sandefjord, gdzie rozstrzygane są sprawy osób z nałożonym obowiązkiem kwarantanny , Polak spędził noc w areszcie. Redakcji Mojej Norwegii nie otrzymała jednak jeszcze z biura policji odpowiedzi, jakie dalsze konsekwencje poniósł mężczyzna.

Naraził cudze zdrowie

Kary w związku z niedostosowaniem się do środków zapobiegania infekcji covid-19 może się spodziewać również mężczyzna, który zamówił taksówkę do szpitala w Nordfjordeid w okręgu Sogn og Fjordane. Pasażer, chociaż wiedział, że jest zarażony koronawirusem, nie przyznał się do tego przed kierowcą, a ponadto przez cały kurs nie miał na sobie maseczki zakrywającej usta i nos. Poza tym, że osoba ta złamała zasady izolacji w czasie choroby, naraziła też innych zarówno na utratę zdrowia, jak i zarobków.