Kwarantanna wjazdowa w Norwegii: ile trwa, na czym polega i kto może zostać z niej zwolniony

Sytuacja epidemiczna w Europie staje się coraz bardziej zaogniona i aby uniknąć rozprzestrzeniania się importowanych zakażeń covid-19, Norwegia regularnie aktualizuje mapę infekcji na podstawie ocen i zaleceń Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), a przede wszystkim Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).

W oparciu o nie w ostatnich tygodniach coraz więcej państw i regionów zmieniło status z zielonego na pomarańczowy lub czerwony, co oznacza dla podróżujących z ich terytorium obowiązek poddania się kwarantannie po przyjeździe do kraju fiordów.

Chociaż Polska dalej jest oznaczona na mapie infekcji na zielono jako obszar bezpieczny, warto mieć na uwadze, jak w wyniku ewentualnego wzrostu odsetka zakażeń koronawirusem mogą zmienić się zasady podróżowania z kraju nad Wisłą do Norwegii lub co się stanie, gdy podczas zagranicznych wakacji okaże się, że dane państwo zmieniło status na czerwony.

Każdy, kto przybywa do Norwegii z czerwonych krajów lub obszarów, musi z reguły zostać poddany kwarantannie przez 10 dni od dnia przybycia do Norwegii.

Kwarantannę należy odbyć w specjalnie przeznaczonym do tego hotelu lub w odpowiednim miejscu zamieszkania. Na granicy trzeba udokumentować, że przez ostatnie 10 dni przed wjazdem do Norwegii nie przebywało się poza EOG i Szwajcarią. Jako odpowiednie miejsce zamieszkania rozumie się własny dom lub lokum z oddzielnym pokojem, łazienką i kuchnią/cateringiem, gdzie możliwe jest unikanie bliskiego kontaktu z innymi.

Stawka za przebywanie w hotelu kwarantannowym wynosi 500 koron dziennie dla osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat i dla pracodawców. Dzieci w wieku do 10 lat, przebywające w pokoju wraz z opiekunem mieszkają bezpłatnie. Za dzieci w wieku od 10 do 18 lat płaci się stawkę w wysokości 250 koron za dobę. W hotelu oferowane są bezpłatne testy na COVID-19.~helsenorge.no

Niepełnoletnie dzieci, które przyjeżdżają do Norwegii same, są zwolnione z obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym.

Najbliżsi członkowie rodziny (małżonkowie, osoby żyjące w konkubinacie oraz ich dzieci), którzy mieszkają razem w swoim kraju ojczystym i podróżują razem do Norwegii, mogą odbyć kwarantannę wjazdową w tym samym miejscu pobytu. Jeśli pracodawca zadba o wcześniejsze zatwierdzenie miejsca pobytu dla swojego pracownika, nie musi on również spędzać kwarantanny w hotelu.

Kwarantanna wjazdowa może zostać skrócona, jeśli wynik testu PCR na koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż siedem dni po przybyciu do Norwegii będzie negatywny. Osoby, które otrzymały pierwszą dawkę szczepionki na covid-19 minimum 3 tygodnie wcześniej oraz dzieci w wieku poniżej 12 lat, po otrzymaniu negatywnego wyniku testu mogą zakończyć kwarantannę wjazdową po trzech dniach zamiast po siedmiu.

W czasie kwarantanny wjazdowej w Norwegii nie można chodzić do pracy, szkoły ani przedszkola, podróżować po kraju ani korzystać z transportu publicznego. Trzeba unikać miejsc publicznych, takich jak galerie handlowe czy kawiarnie, jednak jeśli nie istnieje inna możliwość, można załatwić niezbędne sprawy w sklepie lub aptece przy zachowaniu bezpiecznej odległości od innych. Podczas kwarantanny lepiej nie przyjmować gości, a dzieci nie powinny mieć innych towarzyszy zabaw poza tymi, którzy mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym.

W pełni zaszczepione osoby, ozdrowieńcy z covid-19 oraz podróżni z zielonych krajów lub obszarów, są zwolnieni z kwarantanny wjazdowej. Podróżni muszą to udokumentować za pomocą certyfikatu covidowego z krajów UE/EOG, Szwajcarii, Anglii, Irlandii Północnej i Walii. Unika się wówczas zarówno kwarantanny, testu przed przyjazdem, testu na granicy oraz wymogu rejestracji pobytu przed przekroczeniem granicy.

Norwegia uznaje jedynie elektroniczny certyfikat COVID z UE/EOG lub Szwajcarii. Dowody otrzymania szczepienia wystawione w formie papierowej nie są zgodne z zasadami UE i nie są uznawane przy wjeździe do Norwegii.

osoby nieszczepione z krajów pomarańczowych, czerwonych i ciemnoczerwonych, przed wyjazdem do Norwegii muszą wypełnić formularz rejestracyjny podróży, posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa, wykonanego w ciągu ostatnich 24 godzin przed przyjazdem, a po przyjeździe do Norwegii wykonać na granicy szybki test i poczekać na jego wynik. Następnie czeka je 10-dniowa kwarantanna z możliwością skrócenia.

Pracownicy mogą uniknąć kwarantanny

Zwolnieni z kwarantanny wjazdowej są także niektórzy pracownicy, np. kiedy przybywają do Norwegii przez obszar objęty obowiązkiem odbycia kwarantanny, ale bez korzystania z transportu publicznego, bez nocowania tam i bez bliskiego kontaktu z innymi osobami poza współlokatorami. Osoby, które wchodzą na pokład łodzi w Norwegii i przebywają wyłącznie na tej łodzi aż do powrotu do kraju fiordów, jak również personel lotniczy i pracownicy pociągów, którzy rozpoczynają swoją pracę w Norwegii i podróżują za granicę bez opuszczania samolotu lub pociągu, też nie muszą poddawać się kwarantannie.