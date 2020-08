Kwarantanna w Norwegii: co oznacza dla Polaków? Wyjaśniamy

Zmotoryzowani Polacy często podróżują do Norwegii promem. adobe stock/ licencja standardowa

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w Europie norweskie władze postanowiły, że cofają brak obowiązku poddania się kwarantannie dla krajów, które dotychczas znajdowały się na tzw. zielonej liście. Od północy z piątku na sobotę 15 sierpnia zatem również Polacy po przyjeździe do Norwegii będą musieli odbyć 10-dniową kwarantannę.

Spodziewana, lecz pilna decyzja norweskiego rządu wywołała jednak sporo pytań szczególnie wśród osób, które już kupiły bilety na podróż do kraju fiordów i nie wybierają się tam w celach zarobkowych. Kto musi przejść kwarantannę, od kiedy i jak ma wyglądać etap izolacji – to między innymi trapi Polaków planujących wyjazd nad fiordy. Odpowiadamy na problematyczne zagadnienia wokół wprowadzonego ponownie obowiązku kwarantanny w Norwegii.

Od kiedy obowiązuje kwarantanna w Norwegii? Okazuje się, że niejasna jest data, z którą w życie wchodzi ponownie obowiązek odbycia kwarantanny po przyjeździe do kraju fiordów. Zgodnie z decyzją władz poddać się jej muszą przyjezdni od 15 sierpnia, czyli od północy z piątku na sobotę.



Jeśli zatem ktoś zdąży pojawić się w Norwegii 14 sierpnia późnym wieczorem i nie wykazuje objawów covid-19, uniknie kwarantanny. Gdyby natomiast np. spóźnił się samolot i podróżny dotarłby nad fiordy w nocy z piątku na sobotę, nawet kilka minut po północy, będą go już dotyczyć nowe restrykcje.

Czy negatywne wyniki testu wystarczą? Wiele osób liczy na to, że wykonane niedawno testy na obecność koronawirusa lub przeciwciał pomogą uniknąć 10-dniowej kwarantanny. Tymczasem przepisy przewidują zwolnienia z jej obowiązku, lecz tylko dla osób, które już przeszły chorobę covid-19 i mają to udokumentowane zalecaną metodą laboratoryjną w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Chodzi wyłącznie o badania rt-PCR dla SARS-CoV-2. Oceniony „prawdopodobny covid-19” też nie zwalnia z kwarantanny.

Czy muszę poddać się kwarantannie, mimo że pracuję? Za problematyczną kwestię uchodzi również sytuacja pracowników zagranicznych: czy po przybyciu do Norwegii w celach zarobkowych trzeba będzie odbyć kwarantannę, zanim rozpocznie się wykonywanie obowiązków zawodowych? Czy ewentualnie będzie można jeździć do pracy bez ryzyka zarażenia, a izolować się tylko w domu?

Na stronie Instytutu Zdrowia Publicznego mowa jest jedynie o zwolnieniu z kwarantanny dla pracowników z niektórych obszarów w Szwecji, gdy są oni w pracy lub w drodze do lub z pracy. W wolnym czasie nadal mają się izolować. W przypadku personelu medycznego z obszarów w Szwecji objętych obowiązkiem kwarantanny obowiązują przepisy jak dla osób podróżujących służbowo z krajów Schengen i krajów UE / EOG objętych obowiązkiem kwarantanny. Nie dotyczy to osób dojeżdżających do pracy w dzień, które nie pracują w służbie zdrowia w Szwecji.

W gestii pracodawcy leży zorganizowanie i sfinansowanie testów na koronawirusa dla pracowników, aby skrócić okres ich kwarantanny. Czekamy na odpowiedź ze szczegółami od FHI.

Co oznacza kwarantanna po przyjeździe do kraju fiordów? Osoba objęta kwarantanną „wjazdową” musi pozostać we własnym domu lub innym konkretnym miejscu zamieszkania przez 10 dni po przybyciu do Norwegii. Wszelkie dni spędzone w kraju z zielonej listy między ostatnim pobytem w kraju z czerwonej listy a wjazdem do Norwegii zostałyby odjęte od 10 dni kwarantanny, jednak po zaktualizowaniu mapy kraj fiordów nie uwzględnia ulg dla żadnego państwa, nawet ze strefy EOG.

Mapa krajów, których obywatele muszą przejść kwarantannę po przyjeździe do Norwegii. Folkehelseinstituttet

Osoby objęte obowiązkiem kwarantanny muszą po przyjeździe do Norwegii złożyć rezerwację lub pisemną umowę o nieprzerwanym pobycie pod jednym i tym samym adresem zameldowania w Norwegii dla pierwszych 10 dni pobytu w kraju. Izolujące się osoby mogą przebywać poza domem lub miejscem zamieszkania tylko wtedy, gdy unikają bliskiego kontaktu z innymi ludźmi niż współlokatorzy.

Należy pamiętać, że decydując się na przyjazd z zagranicy do Norwegii z zamysłem zamieszkania np. u członków rodziny czy znajomych, ich również naraża się na kwarantannę. Będzie to oznaczało przebywanie głównie w domu w gronie współlokatorów, którzy automatycznie nie będą mogli chodzić do pracy czy szkoły.

Czy mogę wrócić do domu po kilku dniach? Niektórzy chcą odwiedzić Norwegię tylko na chwilę, jednak zaplanowali pobyt na fiordami rozpoczynający się 15 sierpnia lub później, w związku z czym nawet kilka dni będą musieli spędzić z nastawieniem na izolowanie się od innych ludzi poza ewentualnymi domownikami. Czy skoro zaktualizowane przepisy zakładają, że kwarantanna ma trwać 10 dni, to mimo wszystko istnieje możliwość powrotu do rodzinnego kraju przed jej upłynięciem?

Ministerstwo Zdrowia podkreśla: jeśli masz gorączkę lub objawy infekcji dróg oddechowych/trudności z oddychaniem, musisz przebywać odosobnieniu od otoczenia i nie możesz w takiej sytuacji opuścić Norwegii.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Zdrowia obcokrajowcy, którzy przyjechali do Norwegii z zagranicy i którzy z tego powodu są objęci kwarantanną, ale nie wykazują objawów zakażenia koronawirusem, mogą opuścić Norwegię.

Warunek wyjazdu do domu stanowi właściwy i bezpieczny transport z miejsca kwarantanny do miejsca opuszczenia Norwegii, czyli najlepiej własnym autem. Jeżeli zachodzi konieczność skorzystania ze środków komunikacji publicznej lub taksówki na najbliższe lotnisko, przystanek autobusowy, stację kolejową lub przejście graniczne, trzeba zachować wymaganą odległość do najbliższego współpasażera oraz przestrzegać zasad higieny.