Kto odpowie za tragedię w Gjerdrum? Policja oskarża gminę

prawnik

W opublikowanym na początku lutego oświadczeniu gmina stwierdza, że znajduje się na celowniku policji, a problem polega na interpretacji przepisów ustawy. - W akcie oskarżenia policja wskazuje, że dwanaście różnych zgłoszeń i ostrzeżeń wysyłanych do gminy od 2008 do 2020 roku powodowało obowiązek interwencji i zabezpieczenia tych części, w których doszło do osuwiska. Policja uważa, że ​​wynika to z paragrafu 20 ustawy, żadna gmina nie została jednak wcześniej ukarana na podstawie tego przepisu - czytamy.Zaskoczenia nie kryje burmistrz Gjerdrum Anders Østensen. Stwierdza, że gdyby znana była skala osuwiska, niechybnie podjętoby odpowiednie działania mające mu zapobiec. - Jestem zdziwiony, że policja doszła teraz do wniosku, że mamy obowiązek działać na podstawie otrzymanych ostrzeżeń i że możemy zostać ukarani za to, że tego nie zrobiliśmy - stwierdza cytowany w oświadczeniu. Podkreśla jednak, że gmina współpracuje ze służbami w tej sprawie, a także że wyciągnięto wnioski, by nigdy już nie doszło do takiej tragedii.Jan Fougner,reprezentujący gminę, dodaje: - Policja opiera zarzut na zupełnie nowej interpretacji przepisów w porównaniu z dotychczasową praktyką. Gmina nie miała statusu podejrzanego w trakcie policyjnego śledztwa, ale poprzez dobrowolne wyjaśnienia i składanie dokumentów aktywnie uczestniczyła w nim. [...] Oskarżenie było zatem całkowitym zaskoczeniem, a gmina nie miała okazji ustosunkować się do okoliczności, na których opiera się oskarżenie.