Nowe zalecenia norweskiego rządu: maseczki ochronne i podział na imprezach

Zalecenia Urzędu ds. Zdrowia dotyczące maseczek higienicznych:



· W oparciu o obecną sytuację epidemiczną w kraju Urząd ds.Zdrowia zaleca, aby przez ograniczony okres 14 dni, począwszy od poniedziałku 17 sierpnia 2020 r. włącznie, w transporcie publicznym w Oslo oraz w Inner Østfold używać masek na twarz.



· Zalecenie dotyczy sytuacji, w których podróżny nie może zachować co najmniej jednego metra odległości od innych pasażerów.



· Nie zaleca się noszenia masek na twarz dzieciom poniżej 15 roku życia.



· Maseczki powinny być typu chirurgicznej maski higienicznej lub samodzielnie wykonanej osłony ust i nosa, która spełnia norweskie wymagania dotyczące maseczek do użytku w miejscach publicznych.



· Zaleca się noszenie maseczek przez osoby, które są zarażone lub mają objawy COVID-19 i muszą przerwać swoją samoizolację, aby dostać się do i ze szpitala lub stacji testowej.



· Zakrywanie ust i nosa obowiązuje podczas podróży z lotniska do domu.



· Noszenie maseczki zaleca się osobom, które podczas opieki nad krewnymi nie mogą zachować dystansu co najmniej jednego metra od bliskiej osoby z podejrzeniem lub potwierdzoną chorobą Covid-19.



· Używanie maseczki zaleca się także w pracy, w której nie można uniknąć bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi osobami.