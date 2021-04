Letnie rozprężenie czy czwarta fala? Wszystko zależy od postawy młodych

Jak zauważa Espen Nakstad, zastępca dyrektora Urzędu ds. Zdrowia (Helsedirektoratet), wiosna powinna przynieść poprawę sytuacji epidemicznej w Norwegii. Wyższe temperatury spowodują przeniesienie wielu aktywności na świeże powietrze, gdzie transmisja SARS-Cov-2 jest mniejsza. Nakstad dodaje, że dalszy rozwój sprawy zależeć będzie przede wszystkim od postawy najmłodszych mieszkańców kraju fiordów.

Według Espena Nakstada, pierwsze zmiany będą widoczne już po Wielkanocy. Sytuacja związana z ewentualną kolejną falą pandemii powinna wyklarować się do pierwszych dni lata. – Kiedy po Wielkanocy na dobre rozpocznie się wiosna, a potem lato, wszystkim łatwiej będzie spotykać się na świeżym powietrzu, jeździć do pracy rowerem i unikać kontaktu w pomieszczeniach. To pozwoli ograniczyć transmisję koronawirusa w obszarach miejskich, gdzie wskaźniki zakażeń są wysokie – przyznaje w rozmowie z Dagbladet zastępca dyrektora Urzędu ds. Zdrowia. W rozmowie opublikowanej 29 marca Espen Nastad dodał też, że wysokie temperatury mogą wprowadzić większe poczucie swobody wśród najmłodszych. Sprzyjają one organizacji imprez, a te stanowią lokalne źródła zakażeń.