Kraje nordyckie na szczycie rankingu szczęśliwości. Norwegia wypadła wśród nich najsłabiej

Już po raz piąty z rzędu Finlandia została okrzyknięta najszczęśliwszym krajem świata. Tymczasem Norwegia znów przesunęła się niżej w tabeli World Happiness Report. W edycji 2022 rankingu szczęśliwości kraj fiordów uplasował się na ósmej pozycji.

Kraje nordyckie w czołówce najszczęśliwszych miejsc do życia. Norwegia zamyka pierwszą piątkę

Edycja 2022 W orld Happiness Report to jubileuszowe, dziesiąte już wydanie rankingu. Wykorzystuje on dane z globalnych badań, aby przedstawić, jak ludzie oceniają swoje życie w ponad 150 krajach na całym świecie. W szerokiej perspektywie okazuje się, że najszczęśliwiej żyje się w Europie, obu Amerykach, Australii oraz Azji Południowo-Wschodniej. Za mniej szczęśliwych uchodzą mieszkańcy Bliskiego Wschodu, Azji Południowej i Afryki.

Północ najszczęśliwszym regionem do życia

Jeśli chodzi o Europę, czołówkę rankingu szczęśliwości zdominowały kraje nordyckie. Trzy z nich – Finlandia, Dania i Islandia – zajęły całe podium, przy czym lider zdeklasował konkurencję i to piąty raz z rzędu. Norwegia zaś z roku na rok stopniowo przesuwa się w dół rankingu. Podczas gdy jeszcze w 2017 roku w tym samym zestawieniu to właśnie kraj fiordów zyskał miano najszczęśliwszego miejsca do życia, pięć lat później zajmuje ósmą lokatę.