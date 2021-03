Kościół dostosowuje się do krajowych obostrzeń. Nie będzie mszy wielkanocnych

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Kościoła Norwegii, Olav Fykse Tveit, poinformował, że zaleca, aby kościoły dostosowały się do krajowych obostrzeń epidemicznych, a co za tym idzie, nie organizowały nabożeństw, w tym mszy wielkanocnych.

Kościół się dostosuje

Do nowych zasad dostosowuje się także Kościół Norwegii. Stojący na jego czele Olav Fykse Tveit poinformował, że norweski episkopat wspiera decyzję rządzących. Dlatego też zaleca, by w okresie obowiązywania surowych środków kontroli nie organizowano w Norwegii nabożeństw, również tych wielkanocnych.



- Zalecenie opiera się na potrzebie wdrożenia bardzo kompleksowych środków, by powstrzymać dramatyczny wzrost wskaźników infekcji. Kościół będzie wspierał ten wysiłek na szczeblu krajowym, chociaż niestety wpływa to na organizowanie nabożeństw wielkanocnych również w tym roku - skomentował cytowany przez agencję NTB Olav Fykse Tveit.