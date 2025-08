Koniec wakacji w Norwegii! Jak przygotować dziecko na powrót do szkoły i co to jest SFO?

Początek sierpnia w Norwegii zwiastuje kończące się wakacje. Fot. stock.adobe.com/standardowa/mnirat

Sierpień puka do drzwi, a to w Norwegii niezawodny znak, że wakacje dobiegają końca. Za rogiem czai się powrót do szkolnej rzeczywistości. Dla wielu polskich rodzin to czas pytań i przygotowań. Kiedy dokładnie zaczynają się lekcje? Czym jest tajemnicze SFO i czy moje dziecko musi tam chodzić? Co spakować do plecaka, by uniknąć zaskoczenia? Oto kompleksowy przewodnik na udany start w norweskiej szkole!

Kiedy zaczyna się rok szkolny? Sprawdź Skolerute w swojej gminie W przeciwieństwie do Polski, w Norwegii nie ma jednej, ogólnokrajowej daty rozpoczęcia roku szkolnego. Każda gmina (kommune) i okręg (fylke) ustala własny kalendarz.



Zasadniczo, rok szkolny w Norwegii startuje w połowie sierpnia, najczęściej w tygodniu o numerze 33. W 2025 roku wypada to między 11 a 15 sierpnia.



Jak sprawdzić dokładną datę? To proste. Wpisz w wyszukiwarkę Google frazę „skolerute [nazwa Twojej gminy] 2025/2026” (np. „skolerute Oslo 2025/2026”). Na stronie gminy znajdziesz szczegółowy kalendarz z datami rozpoczęcia i zakończenia roku, a także ze wszystkimi dniami wolnymi i feriami.

SFO (Skolefritidsordning) – czyli świetlica i klucz do spokoju pracujących rodziców Jeśli Twoje dziecko idzie do klasy 1-4, z pewnością spotkałeś się ze skrótem SFO. To odpowiednik polskiej świetlicy, ale działający na nieco innych zasadach.



Co to jest? SFO to płatna opieka pozalekcyjna, organizowana przez szkołę. Dzieci mają tam zapewnione zajęcia i zabawy przed lekcjami i po nich.



Dla kogo? Dla uczniów klas 1-4.



Ważna zmiana! Rząd wprowadził program darmowego czasu bazowego w SFO. Obecnie jest to 12 godzin tygodniowo za darmo dla wszystkich pierwszo-, drugo- i trzecioklasistów! To ogromna oszczędność dla budżetu domowego. Za godziny wykraczające poza ten darmowy pakiet trzeba zapłacić. Zapisy odbywają się przez stronę internetową Twojej gminy.

Wielu elementów polskiej szkoły nie znajdziemy w Norwegii.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa





Matpakke (pakowane jedzenie): W norweskich szkołach z reguły nie ma stołówek z ciepłymi obiadami. Każde dziecko przynosi własne kanapki lub inny posiłek z domu. To fundament norweskiej kultury szkolnej. Regntøy og støvler (sztormiak i kalosze): Niezależnie od porannej pogody, w szafce ZAWSZE musi być komplet przeciwdeszczowy. Norweskie motto brzmi: "Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania". Nauczyciele wychodzą z dziećmi na dwór niemal codziennie. Byttetøy (ubrania na zmianę): Pełen komplet od skarpetek po bluzę. Dzieci biegają, brudzą się i moczą – ubrania na zmianę to absolutna konieczność. Innesko (buty na zmianę): Kapcie lub inne lekkie obuwie do chodzenia po szkole. Przygotowanie dziecka do norweskiej szkoły różni się od tego, co znamy z Polski. Oto żelazna lista rzeczy, które muszą znaleźć się w szkolnej szafce:

Koniec urlopu to nie koniec lata! Ostatnie tygodnie swobody



Sopptur lub bærtur : wycieczkę do lasu na grzyby lub jagody, które właśnie teraz mają swój szczyt sezonu.

lub : wycieczkę do lasu na grzyby lub jagody, które właśnie teraz mają swój szczyt sezonu. Wizyta na lokalnym festynie: wiele gmin organizuje pod koniec lata festyny i festiwale.

Cieszenie się długimi i w miarę ciepłymi wieczorami. Chociaż szkoła zbliża się wielkimi krokami, sierpień w Norwegii wciąż oferuje mnóstwo letnich atrakcji. Wykorzystajcie ostatnie dwa tygodnie na:

Powrót do szkoły i pracy po letnich wakacjach to zawsze mała rewolucja. W Norwegii kluczem do sukcesu jest dobre przygotowanie i zrozumienie lokalnych zwyczajów – od spakowania kaloszy po zapisanie dziecka do SFO. Mamy nadzieję, że ten przewodnik ułatwi Wam ten proces i sprawi, że start w nowy rok szkolny będzie spokojny i bezstresowy. Lykke til med skolestart! (Powodzenia na starcie szkoły!).