Szkoła w Norwegii. Tak wygląda edukacja w kraju fiordów

Jak zapisać dziecko do szkoły w Norwegii? Czy edukacja nad fiordami jest podobna do tej w Polsce? Wyjaśniamy wszystkie tajniki norweskiego szkolnictwa.

Norweski system edukacji dzieli się na kilka etapów: – Edukacja przedszkolna (barnehage) – Dzieci w wieku 1-5 lat mogą uczęszczać do przedszkoli. Choć przedszkole nie jest obowiązkowe, wiele rodziców decyduje się na jego wybór, aby dzieci miały możliwość rozwijania umiejętności społecznych i językowych. – Szkoła podstawowa (grunnskole) – Obowiązkowa dla dzieci w wieku 6-16 lat. Szkoła podstawowa trwa 10 lat i dzieli się na dwie części: klasy 1-7 (barneskole) i klasy 8-10 (ungdomsskole). W ciągu tych lat dzieci i młodzież uczą się różnych przedmiotów, w tym matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych i sztuki. – Szkoła średnia (videregående skole) – Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie mogą kontynuować naukę w szkołach średnich, które oferują różne programy: akademickie oraz zawodowe. Ten etap jest dobrowolny, ale tak jak w przypadku szkoły podstawowej bezpłatny. Uczniowie mają prawo wyboru jednego z pięciu programów edukacji przygotowawczej do studiów: 1. Sport, 2. Muzyka, taniec, teatr, 3. Specjalizacyjna z trzema obszarami: matura międzynarodowa, naukowa, języki/nauki społeczne/ekonomia, 4. Sztuka, projektowanie i architektura, 5. Media i komunikacja. Osoby, które zdecydują się na uzyskanie wykształcenia branżowego, mogą skorzystać z jednego z 10 programów kształcenia zawodowego. Edukacja odbywa się wówczas w modelu 2+2 lub 1+3. Pierwsze dwa lata nauki (w przypadku niektórych programów rok) odbywają się w szkole, a pozostałe w przedsiębiorstwie branżowym.

Co z dziećmi, które dopiero przyjechały do Norwegii?

Wszystkie dzieci przebywające w Norwegii dłużej niż trzy miesiące mają prawo i obowiązek uczęszczania do szkoły. Edukację rozpoczynają w sierpniu w roku, w którym kończą sześć lat.



Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy nie znają wystarczająco dobrze języka norweskiego, mają prawo do specjalnego nauczania języka norweskiego, języka ojczystego, a także do dwujęzycznego nauczania innych przedmiotów, jeśli to konieczne. Specjalne nauczanie trwa do momentu, w którym dziecko może swobodnie uczestniczyć w lekcjach realizowanych w języku norweskim.