Szkoła bez prac domowych: jak radzą sobie Norwegowie?

Pod koniec września norweskie media obiegła wiadomość, że – decyzją nowo wybranych władz samorządowych – dzieci w Moss mają odrabiać lekcje. Dlaczego to istotne? Ponieważ to tam, pięć lat temu, Ramberg skole jako pierwsza szkoła w kraju zrezygnowała z prac domowych, a rok temu zakaz ich zadawania objął wszystkie podstawówki w tej gminie.

Zwolennicy prac domowych uważają, że odrabianie lekcji pozwala lepiej utrwalić przyswajane treści oraz daje rodzicom wgląd w to, co się dzieje w szkole, i w rozwój ich dziecka. Martwią się także, że przeskok z podstawówki wolnej od prac domowych do szkoły średniej może okazać się dla uczniów szokiem. Niektórzy zaniepokojeni podkreślają też, że jeśli rezygnacja z prac domowych nie wiąże się ze zwiększeniem liczby lekcji w planie zajęć, oznacza to de facto mniej nauki. Obawiają się, że brak prac domowych rozleniwia i nie buduje dobrych nawyków.

Ile jest takich szkół?

Ile podstawówek w Norwegii dało się przekonać do rezygnacji z prac domowych? Według danych z 2019 roku – 10 proc.. Szkołę, która zdecydowała się na taki krok, określa się mianem „leksefri”, wolnej od prac domowych. Istnieją także szkoły „świadomie podchodzące do prac domowych” (tego rodzaju placówka to „leksebevisst skole”), czyli zadające ich mniej i pilnujące, by zadania nie zawierały nowego czy zbyt trudnego materiału oraz by były zróżnicowane i mogły dawać uczniom poczucie satysfakcji i rozwoju. Tak właśnie, w „świadomy” sposób, mają niebawem funkcjonować szkoły w Moss.