Kolejny szok cenowy w Norwegii. Tym razem wzrosły opłaty za wodę i ścieki

Huseierne – organizacja zrzeszającej właścicieli domów, spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów – ostrzega, że mieszkańcy wielu norweskich gmin mogą przeżyć szok, kiedy zobaczą nowe stawki opłat za ścieki i wodę. Lokalne władze zdecydowały się bowiem na znaczne podwyżki.

Przykłady zestawienia stawek podano dla standardowego domu wolnostojącego o powierzchni 120 kwadratowych. W przypadku Sarpsborg opłaty to teraz 14 675 koron w porównaniu do 10 190 koron w 2022 roku, co daje różnicę 4 485 koron. Jeśli chodzi o Skien, ceny wzrosły z 8 237 do 11 072, a w Porsgrunn z 9500 do 12 628 koron. Dalej na liście znajdują się Fredrikstad i Bodø, gdzie podwyżki wyniosły odpowiednio 31 i 30 proc., co przełożyło się na opłaty wyższe o prawie 2,5 tys. koron w skali roku.