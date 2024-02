Norwegię zalewają narkotyki z Ameryki Południowej? Historyczny przemyt nad fiordami

Norweski Urząd Celny (Tolletaten) ujawnił dane dotyczące przemytu nad fiordami. W 2023 roku służby przechwyciły rekordowe ilości kokainy. Wzrósł także problem wykorzystania przesyłek pocztowych w celu przekazywania nielegalnych substancji.

Celnicy nigdy wcześniej nie skonfiskowali więcej kokainy niż w 2023 roku. W ciągu minionych 12 miesięcy przechwycono 2,3 tony narkotyku. To więcej niż norweska służba celna przejęła łącznie przez ostatnie 10 lat. Do największych akcji doszło w konterze zlokalizowanym w stołecznym porcie oraz jednej z hurtownii. Kokainę próbowano przemycić także poniżej linii wodnej jednego ze statków w Husnes (Vestland). – Import kokainy stanowi główne i rosnące zagrożenie. Produkowane są ogromne narkotyku, szczególnie w Ameryce Południowej. Widzimy, że przemytnicy korzystają z legalnych metod transportu. Przemyt odbywa się zazwyczaj drogą morską w kontenerach – wyjaśnia Øystein Børmer, dyrektor Urzędu Celnego.



Narkotyki transportowane są z Ameryki Południowej bezpośrednio do Norwegii lub za pośrednictwem europejskich portów. Gwałtownie wzrosła także ilość marihuany przechwytywanej w przesyłkach pocztowych i kurierskich. W 2023 roku skonfiskowano ponad 100 kg, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2022 roku. Haszysz i konopie indyjskie przesyłane są głównie z Kanady i USA.