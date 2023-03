Największa konfiskata kokainy w historii Norwegii. 820 kilogramów ukryto w bananach

We wtorek niemiecka policja dokonała rekordowej konfiskaty kokainy skrzynkach po bananach. Doprowadziło to również do konfiskat w Oslo fot Polizei Brandenburg/materiały prasowe

W czwartek wieczorem podczas konferencji prasowej policja poinformowała o rekordowej konfiskacie kokainy - 820 kilogramów narkotyku ukryto w skrzynkach z bananami w jednym z magazynów w centrum Oslo. Na trop służby doprowadzili niemieccy policjanci.

Skonfiskowane 820 kg kokainy to najwyższa dokonana przez służby konfiskata w historii Norwegii - to ponad dwa razy więcej niż ilość substancji, którą w ciągu pięciu lat skonfiskowali norwescy celnicy. Wartość czarnorynkowa narkotyku to ok. kilkaset milionów koron. Poprzedni rekord konfiskaty padł w 2015, gdy służby zajęły 153 kg kokainy.



Jak podaje NRK, narkotyki znajdowały się magazynie bananów firmy Bama w Oslo. Celnicy w kilkunastu skrzyniach znaleźli kokainę. - Nie chcemy mówić nic bardziej konkretnego. I ważne jest, aby powiedzieć, że nikt nie został aresztowany w tej sprawie - mówi Grete Lien Metlid z komendy policji w Oslo, cytowana przez serwis. Potwierdza jednak, że konfiskata miała miejsce w magazynie Bama.