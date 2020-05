Jutro zaczyna się długi weekend. Uważajcie na drogach

21 maja jest w Norwegii dniem wolnym od pracy i dla wielu mieszkańców kraju fiordów pierwszym dniem długiego weekendu. Organizacja Trygg Trafikk (Bezpieczny Ruch Drogowy) informuje, że w najbliższych dniach ruch na drogach będzie znacznie większy, dlatego apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

