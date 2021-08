Jeszcze surowsze zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Koniec jazdy pod wpływem alkoholu

Rząd rozpocznie prace nad zmianami w prawie i regulacjach mających na celu zaostrzenie zasad korzystania z hulajnóg elektrycznych i innych małych pojazdów na prąd w Norwegii. Władze chcą wprowadzić m.in. limit promili w organizmie, wymóg noszenia kasku przez dzieci poniżej 15. roku życia i zakaz jazdy po chodnikach.

Chociaż norweski rząd już kilkakrotnie zmieniał zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych na bardziej restrykcyjne, wskaźniki wypadków na tych pojazdach są nadal bardzo wysokie. Poza tym, że wielu zarówno użytkowników hulajnóg, jak i pieszych doznaje obrażeń w wypadkach z udziałem pojazdów elektrycznych, w kraju fiordów doszło wskutek nich już do trzech zgonów.

Przeanalizowane i przesłane do konsultacji będą propozycje wprowadzenia dopuszczalnego limitu zawartości promili w organizmie do 0,2, 0,5 lub 0,8 promila, jak również zakazu poruszania się hulajnogami po chodnikach. Jednocześnie propozycje uwzględniają możliwość jazdy po ścieżkach dla pieszych i rowerzystów.

Ponadto władze chcą wprowadzić obowiązek noszenia kasku przez dzieci poniżej 15 lat, a przede wszystkim granicy wieku dla użytkowników hulajnóg elektrycznych i podobnych małych pojazdów – wówczas w Norwegii można by się było nimi poruszać po ukończeniu 12 roku życia.

Znaczna część wypadków związana jest właśnie z jazdą pod wpływem alkoholu. Obecny wymóg „dopasowania” jest niejasny dla użytkowników i trudny do skutecznego egzekwowania przez policję.

– Chociaż władze lokalne otrzymały teraz możliwość decydowania m.in. o porach doby, w których można wypożyczać hulajnogi, co miało zmniejszyć liczbę wypadków związanych z jazdą pod wpływem alkoholu, jest to nadal krajowe wyzwanie. Istnieje zatem potrzeba wprowadzenia limitu promili we krwi – twierdzi Hareide.