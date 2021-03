Kolejne gminy wprowadzają zaostrzone lokalne środki kontroli: obostrzenia m.in. w Ålesund i Grenland

Gminy Ålesund, Sula i Giske połączyły siły w walce z rosnącym odsetkiem infekcji koronawirusowych i 21 marca ogłosiły wprowadzenie bardziej rygorystycznych środków kontroli niż ogólnokrajowe. Na zaostrzone środki zdecydowało się również kilka gmin z regionu Grenland w okręgu Vestfold og Telemark, informuje rządowy komunikat prasowy z 19 marca.

Obowiązujące od północy z 21 na 22 marca do 11 kwietnia restrykcje w Ålesund, Sula i Giske ogłoszono podczas niedzielnej konferencji prasowej. Uwzględniają one zakaz wydawania alkoholu w lokalach gastronomicznych i barach, a także częściowo zamknięte uniwersytety i uczelnie. Niedozwolone jest obecnie organizowanie w zamkniętych pomieszczeniach zajęć sportowych i rekreacyjnych, takich jak chór i teatr, dla osób powyżej 20. roku życia. W miarę możliwości gmina zaleca przeniesienie pracy do biura domowego.

Tam, gdzie nie jest możliwe zachowanie odległości co najmniej jednego metra, obowiązkowe jest użycie maski na usta i nos. Dotyczy to między innymi sklepów, komunikacji miejskiej, taksówek i restauracji.

Na wniosek gmin i zlecenie administratora stanu, Norweskiego Urzędu ds. Zdrowia i Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) rząd wprowadził środki regionalne na poziomie A dla gmin Bamble, Porsgrunn, Siljan i Skien. Obowiązują one od 20 marca i potrwają do wtorku 6 kwietnia.

Niedozwolone jest organizowanie zajęć sportowych dla dorosłych. Dla młodzieży poniżej 20 roku życia również. Poniżej 20 roku życia są dozwolone, chyba że odbywają się w grupach do 10 osób, a wszyscy uczestnicy pochodzą z tej samej gminy. Zaleca się, aby zajęcia odbywały się w taki sposób, aby zachować co najmniej 2-metrowy dystans między uczestnikami. Nie można także organizować zajęć rekreacyjnych, takich jak zorganizowane próby i szkolenia.