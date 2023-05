Helsenorge ostrzega przed próbami oszustwa. Do użytkowników trafiają podejrzane maile

Helse apeluje, aby pod żadnym pozorem nie klikać w załączone do wiadomości linki. stock.adobe.com/licencja standardowa

Obecnie wielu użytkowników w Norwegii otrzymuje fałszywe e-maile, których nadawcy podszywają się pod Helsenorge. Niektóre z adresów nawet nie przypominają tych wysyłanych przez instytucję, jednak ich zawartość może się okazać bardziej wiarygodna.

Helse apeluje jednak, aby pod żadnym pozorem nie klikać w załączone do wiadomości linki i jednocześnie oświadcza, że ​​nigdy nie prosi o podanie informacji kredytowych, kodów zabezpieczających lub numerów kont za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS-ów.

Podejrzane e-maile będące próbą wyłudzenia poufnych danych w celu osiągnięcia korzyści finansowych zawierają link do fałszywej strony internetowej imitującej port ID, który jest używany jako login na stronie Helsenett.

– Jeśli podałeś informacje o karcie i kodzie, o które proszono w takiej fałszywej wiadomości e-mail, zablokuj karty i konta tak szybko, jak to możliwe. Jeśli podałeś dane osobowe, mogą one zostać wykorzystane do kilku prób oszustwa – ostrzega Helsenorge.