Quishing, wiadomości głosowe AI i telefony z „banku”: co szykują oszuści cyfrowi w 2024?

Według Norweskiego Urzędu ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej (Økokrim) liczba zgłoszeń dotyczących oszustw cyfrowych wzrosła o 60 proc. w ciągu ostatnich dziesięciu lat i spodziewa się, że trend ten się utrzyma.

Jedną z konsekwencji tego, że dużo pisze się na temat oszustw, jest to, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z zagrożeń i staje się coraz bardziej krytyczne wobec napotkanych treści. Jednak automatyzacja i coraz nowsze narzędzia pozwalają oszustom działać szybciej i docierać do większej liczby potencjalnych ofiar. Eksperci zajmujący się bezpieczeństwem w sieci przygotowali listę metod, które w 2024 prawdopodobnie będą najpowszechniej wykorzystywane przez przestępców.

Choć sztuczna inteligencja nie jest jeszcze idealnym narzędziem i wciąż daleko jej, aby w doskonały sposób „udawać” człowieka, to jednak coraz lepiej jej to wychodzi. Złodzieje mogą na przykład wysłać wiadomość głosową rzekomo od osoby, która brzmi dokładnie tak, jak członek rodziny adresata.

– Głos może powiedzieć coś w stylu: „Zgubiłem telefon komórkowy i potrzebuję pieniędzy na taksówkę. Czy możesz przelać 500 koron na ten numer? Użyłam pożyczonej komórki”. Jest to kopia stworzona przez sztuczną inteligencję. Ta metoda nie jest jeszcze zbyt rozpowszechniona w Norwegii, ale lepiej zachować czujność, kiedy zacznie się otrzymywać wiadomości głosowe z pytaniami dotyczącymi pieniędzy – mówi Tina Jerstad z Tenerity.

– ChatGPT to taka aplikacja, która pisze doskonałe teksty w dwie sekundy. Literówki, które w przeciwnym razie uruchomiłyby dzwonek alarmowy, zniknęły – uprzedza Tron Ingebrigtsen, menedżer ds. bezpieczeństwa IT we Frende Forsikring.