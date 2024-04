Gdzie Norweg spędza Wielkanoc? Statystyki pokazują jasno: raczej nie w kościele

W zeszłym roku w głównej mszy w okresie wielkanocnym wzięło udział tylko 150 tys. wiernych należących do protestanckiego Kościoła Norweskiego. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norwegia jest państwem zsekularyzowanym, a święta Wielkiej Nocy doskonale ilustrują ten fakt. Urząd statystyczny SSB opublikował dane, z których wynika, że udział Norwegów w nabożeństwach w okresie Świąt Wielkanocnych zalicza solidny spadek. Paradoksalnie dzieje się tak pomimo ogólnej, popandemicznej tendencji wzrostowej w uczestnictwie w zwykłych mszach. Kościół Norwegii jako bezpośredni powód braku zainteresowania wiernych wielkanocnymi nabożeństwami wskazuje typowe dla tego czasu podróże – do hytt czy na południe Europy.

W zeszłym roku w głównej mszy w okresie wielkanocnym wzięło udział tylko 150 tys. wiernych należących do protestanckiego Kościoła Norweskiego. Tylko w pandemicznych latach 2020 i 2021 frekwencja w świątyniach była niższa. Dla porównania – w 2015 roku chętnych na uczestnictwo w nabożeństwie było 200 tys. Norwegów (najrzadziej zjawiają się w kościołach osoby poniżej 40. roku życia).

Kościół na większą liczbę odwiedzających może za to liczyć w okresie Bożego Narodzenia. Tradycja chodzenia na msze w okolicach Wigilii ma się nad fiordami dużo lepiej niż zaglądanie do świątyń w Wielkanoc. W 2019 roku, ostatnim przed pandemią koronawirusa, proporcja udziału wiernych we mszy w te święta była niemal trzykrotnie większa na korzyść Bożego Narodzenia.