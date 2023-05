Freya już zawsze będzie się wygrzewać nad brzegiem fiordu. Morsica doczekała się pomnika w Oslo

Nad zatoką Frognerkilen w Oslo odsłonięto pomnik morsicy Freyi, która wiosną zeszłego roku przypłynęła do Norwegii i szybko stała się symbolem okolicy. Władze zdecydowały się jednak uśpić zwierzę, a rzeźba pojawiła się w Kongen Marina, niedaleko miejsca, gdzie mors został zabity w sierpniu 2022.

Urzędnicy postanowili jednak uśpić ssaka w sierpniu, powołując się na zagrożenie dla ludzi, którzy mimo licznych apeli nie zachowywali wymaganego dystansu i zbliżali się do Freyi nawet w towarzystwie dzieci, aby zrobić jej zdjęcia.

Freya pozostanie w Oslo na zawsze. Szkielet morsicy trafi do muzeum

Zdaniem Tonoian powstanie rzeźby morsicy to także świetna okazja, aby porozmawiać o ogólnych zasadach tego, jak my, ludzie, odnosimy się do natury.